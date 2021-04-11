Психиатр перечислила расстройства, которыми страдают офисные работники

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Половина жителей России, которые работают в офисе, сталкиваются с различными тревожными расстройствами, считает психиатр Надежда Соловьева.

По словам специалиста, работники офиса зачастую подвергаются астеническому состоянию, которое проявляется в виде двух синдромов: хронической усталости и выгорания. Также это состояние может проявляться в депрессивно-тревожном самочувствии.

— Из других симптомов проблем с психикой можно выделить неуверенность в себе и потерю самоуважения, — цитируют психиатра «Известия».

Соловьева объяснила, что подобные состояния часто сопровождаются потливостью, дрожью, учащенным сердцебиением, головными болями и болями в суставах.

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