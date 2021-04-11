Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психиатр перечислила расстройства, которыми страдают офисные работники
Фото: pixabay.com

Психиатр перечислила расстройства, которыми страдают офисные работники

Никита Абрамов

Здоровье

Половина жителей России, которые работают в офисе, сталкиваются с различными тревожными расстройствами, считает психиатр Надежда Соловьева.

По словам специалиста, работники офиса зачастую подвергаются астеническому состоянию, которое проявляется в виде двух синдромов: хронической усталости и выгорания. Также это состояние может проявляться в депрессивно-тревожном самочувствии.

— Из других симптомов проблем с психикой можно выделить неуверенность в себе и потерю самоуважения, — цитируют психиатра «Известия».

Соловьева объяснила, что подобные состояния часто сопровождаются потливостью, дрожью, учащенным сердцебиением, головными болями и болями в суставах.

Читайте также: Наплыв галлюцинаций: как защититься от психически нездорового соседа

психикаврач-психиатрофис
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в