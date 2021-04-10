Наплыв галлюцинаций: как защититься от психически нездорового соседа

Фото:«Вечерняя Москва»

На юге Москвы местная жительница сообщила в полицию, что в ее квартиру пробрались неизвестные и принуждают к разврату. Прибывшие стражи правопорядка посторонних лиц не обнаружили. Хозяйка дома объяснила, что незнакомцев не видно, «так как они невидимки». Не менее странный случай произошел в Подольске. Там гражданка вызвала правоохранителей, чтобы усмирить свою мать. Выяснилось, что пожилая женщина «общается с плакатами в комнате». По словам врачей, подобные инциденты часто связаны с обострением психических заболеваний у людей. Как жить рядом с такими соседями и что делать, если от них исходит реальная угроза, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Человек, который не дружит с головой»

По словам бывшего оперуполномоченного Вячеслава Демина, проработавшего в МУРе и МВД более 25 лет, ежедневно в правоохранительные органы поступает «неисчислимое количество вызовов по неадекватному поведению людей».

— Полиция не может оставаться в стороне и вынуждена выезжать даже по пустяковым или странным обращениям. Более того, если правоохранители выясняют, что по конкретному адресу живет человек, который не дружит с головой, то они вправе сообщить в психдиспансер о нем, чтобы гражданина осмотрели врачи и сделали заключение: нуждается он в лечении или нет. Если да, то его направляют в клинику, в противном случае вернут домой, — сказал Демин.

Чаще всего, как заметил собеседник «ВМ», обращения о неадекватном поведении человека поступают от соседей или родственников «обезумевшего»:

— Относительно недавно был забавный случай на улице Профсоюзной, дом 33. Там жил мужчина, который из-за обострившегося психического недуга в ночное время трижды выбрасывал мебель из окна и бил посуду. И полицейские вынуждены были трижды выезжать к нему, поскольку поступали вызовы от соседей. И что вы думаете? Его удалось отправить на лечение и закрыть в психдиспансере только на четвертый раз, когда он взялся за топор и пошел с ним на людей.

Несмотря на то что подобные личности приносят немало хлопот стражам правопорядка, как отметил Демин, не реагировать на них полицейские не могут. При этом собеседник «ВМ» добавил, что сами граждане тоже должны проявлять инициативу и сообщать в полицию о лицах, которые «психически нездоровы, угрожают безопасности окружающих и подлежат госпитализации»:

— Здесь очень много нюансов. Нужно выяснить, поставлен ли человек на учет в психоневрологический диспансер, наблюдался ли он у врача, является ли дееспособным, имеются ли у него опекуны.

Демин напомнил, что если человек угрожал вам, то ему грозит уголовная ответственность; если шумел в ночное время и «громил посуду и мебель», то административная. Немаловажно, что проявление неадекватного поведения у людей с психическими недугами в разный период года может увеличиваться и уменьшаться. Это, как заметил Демин, прослеживается по числу обращений.

Сезонное явление

В свою очередь, психотерапевт и психоаналитик кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг подтвердил, что психические недуги, как и любые другие заболевания, имеют сезонность:

— Именно в весеннее-осенний период у многих происходит обострение как психических заболеваний, так и соматических. Осенью происходят припадки по той причине, что яркая солнечная погода сменяется мрачной. Это вызывает у человека тоску и чувство тревоги за свое будущее. Весеннее обострение связано в большей степени с изменением гормонального фона и авитаминозом. Словом, во времена серьезных климатических изменений человеческий организм переживает стресс, который также влияет на изменение психического состояния. На этом фоне происходит обострение всех процессов.

Эксперт отметил, что именно весной в стационаре увеличивается число госпитализаций пациентов с явными признаками болезни, осенью такая динамика также прослеживается.

— Случай, связанный с первой дамой, которой мерещатся квартиранты, склоняющие ее к интиму, — явный признак шизофрении, который как раз вступил в острую стадию. Этим и объясняется обильный наплыв галлюцинаций, причем как зрительных, так и голосовых. А то, что они носят эротический характер, может говорить только об ухудшении состояния, — заметил Файнзильберг.

По словам психотерапевта, соответствующее поведение связано с прекращением адекватного лечения:

— Все эти случаи, когда соседу мерещится, что кто-то падает из окна, или он общается с портретами как с живыми, — это тоже явные признаки психического заболевания. Просто кто-то о своем диагнозе не знает и продолжает жить без терапии и диагностики, а кого-то просто перестает лечиться и принимать препараты, что тоже может спровоцировать приступ.

Несомненно, такие люди, как считает специалист, могут быть опасны, поскольку именно в период обострения болезни они способны совершать особо жестокие преступления:

— Вспомним ту же даму, которая работала няней в Москве и отрубила голову ребенку. Это как раз яркий пример того, к чему приводит галлюцинаторно-бредовый синдром, если отсутствует лечение. А виноваты больше те, кто ее принимал на работу в качестве няни, не узнав предварительно о ее психологическом здоровье. И таких случаев, к сожалению, много. Если бы с такой дамой пообщались предварительно психиатры или психологи, то ей бы ограничили доступ к детям и направили на лечение.

Как защититься?

По словам юриста Владимира Воробьева, бороться с неспокойным соседом можно и даже нужно, но только прибегая к законным методам:

— Если в период активации болезни сосед не дает вам покоя, то сначала нужно узнать, какой у него недуг. Для этого необходимо поговорить с его родными, опекунами или близкими. Сообщите ему, что их родственник беспокоит вас. Можно также обратиться к участковому и узнать, поступали ли ранее жалобы на данного человека, и проблема может быстрее решиться. Не лишним будет направить запрос в психоневрологический диспансер, чтобы узнать, состоит ли сосед на учете.

Юрист рекомендует собрать как можно больше доказательств неадекватного поведения соседа.

— Если он вам угрожает или нападает с ножом или с иными предметами, записывайте все на камеру и диктофон, чтобы полиция лучше смогла понять причины возникшего конфликта. Если полиция не отреагирует на вызов, у вас будут доказательства их бездействия. Если вы будете вызывать скорую, то у вас будет информация о состоянии здоровья человека, которая понадобится для обращения в психоневрологический диспансер, — заметил Воробьев.

В случае явного приступа, во время которого сосед грозится нанести себе вред, но не представляет опасности для остальных, вызывайте медиков. Если ни один из вариантов не помог, эксперт предлагает получить у суда право на недобровольную госпитализацию нездорового соседа:

— Для этого нужно написать заявление на имя главврача медучреждения и приложить к нему все доказательства невменяемости данного лица.

Передачей дела в суд уже будет заниматься участковый психиатр. После этого соседа отправят на лечение в медучреждение.

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