Невидимые люди склоняли москвичку к разврату на юге Москвы

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Россия, Москва, Коломенский проезд, 25к1 Карта всех событий

Москвичка пожаловалась на посторонних людей, которые вторглись в ее квартиру и склоняли к безнравственной деятельности. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Удивительный случай произошел на юге Москвы по адресу Коломенский проезд, 25. Женщина сообщила, что в ее квартиру пробрались неизвестные люди. Она уточнила, что незваных гостей невозможно увидеть, но они принуждают ее к разврату.

Сотрудники полиции проверят квартиру с невидимыми «гостями».

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