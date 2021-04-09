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Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у заснувшей в метро девушки
Фото: sevbutovo.mos.ru

Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у заснувшей в метро девушки

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона стоимостью более 64 тысячи рублей у девушки, заснувшей в вагоне поезда столичного метро. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается на сайте МВД по Москве.

В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что в вагоне поезда метро, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, неизвестный украл ее телефон.

В течение суток с момента кражи полицейские задержали подозреваемого на востоке столицы. Им оказался ранее судимый 42-летний приезжий. Похищенный телефон мужчина успел сбыть в скупку на одном из вокзалов столицы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили место сбыта и изъяли гаджет. В ближайшее время он будет возвращен владелице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже, фигуранта арестовали.

Видео: МВД по Москве

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