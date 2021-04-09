Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у заснувшей в метро девушки
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона стоимостью более 64 тысячи рублей у девушки, заснувшей в вагоне поезда столичного метро. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается на сайте МВД по Москве.
В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что в вагоне поезда метро, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, неизвестный украл ее телефон.
В течение суток с момента кражи полицейские задержали подозреваемого на востоке столицы. Им оказался ранее судимый 42-летний приезжий. Похищенный телефон мужчина успел сбыть в скупку на одном из вокзалов столицы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили место сбыта и изъяли гаджет. В ближайшее время он будет возвращен владелице.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже, фигуранта арестовали.
Читайте также: Неизвестный украл деньги и часы из BMW безработной девушки в центре Москвы