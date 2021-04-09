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Неизвестный украл деньги и часы из BMW безработной девушки в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Неизвестный украл деньги и часы из BMW безработной девушки в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
улица МарксистскаяКарта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов после заявления безработной девушки устанавливают обстоятельства пропажи денег и золотых часов из ее машины в центре Москвы.

В отдел полиции обратилась проживающая в столице 24-летняя уроженка Перми, она сообщила о краже денег и имущества. С ее слов, вечером в среду, 7 апреля, неизвестный украл из подлокотника автомобиля BMW, припаркованного на улице Марксистская, 390 тысяч рублей и золотые часы. Общий материальный ущерб потерпевшая оценила в 1 миллион 392 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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