Подросток устроил стрельбу в раздевалке одной из школ Санкт-Петербурга

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ученик одной из школ Московского района Санкт-Петербурга пронес в учебное заведение пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Согласно данным правоохранительных органов, ученик 2005 года рождения смог пронести в школу пневматический пистолет, после чего, находясь в раздевалке, несколько раз выстрелил в сторону других детей.

Учитель изъял у подростка оружие, затем обратился в полицию. Ученик скрылся из школы, но позже его вызвали в полицейский участок в сопровождении матери. Школьник был отпущен после допроса.

Отмечается, что в ходе инцидента пострадавших не обнаружено. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Интерфакс.

Читайте также: Девочка получила травму в столичном детском центре