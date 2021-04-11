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Таролог объяснила, как правильно выбрать имя ребенку для счастливой судьбы
Фото: pexels.com / Alina Vilchenko

Таролог объяснила, как правильно выбрать имя ребенку для счастливой судьбы

Никита Абрамов

Общество

В большей степени определяют дальнейшую судьбу новорожденных именно их родители во время выбора имени. Таролог Марианна Абравитова считает, что многие люди либо вообще не думают при выборе имени, либо действуют наугад.

Эксперт предлагает родителям обойтись без экспериментов с именами детей, чтобы не допустить ошибок. Абравитова заявила, что имена со сдвоенными согласными идеально подойдут для девочек.

— Такие имена присутствуют во всех языках. Они гарантированно дают женскую энергию, посыл на успех, удачу. Эти женщины идут по судьбе с усилением. У каждого есть своя судьба и карма. Но мы должны понимать, что удвоение согласных придает импульс. Это плюс в двойном размере, — объяснила эксперт.

С мужскими именами ситуация несколько другая. По словам таролога, нужно ориентироваться не на звучность, а на вложенный в слово смысл.

— Например, Владимир — владеющий миром; Василий — царствующий. Чем больше заложено энергии — не просто красивый, умный, а стойкий, смелый, успешный, — тем больше энергетического заряда получает эта личность, — отметила Абравитова.

Также таролог уточнила, что имя человека нужно называть полностью, а лучше всего приучать детей к этому с малых лет, пишет Пятый канал.

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