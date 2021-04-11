Аналитик объяснил дефицит автомобилей, образовавшийся на фоне пандемии

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Мировая автомобильная промышленность стала испытывать проблемы во время пандемии коронавируса. Заводы в Европе и Азии останавливают производство, а в Соединенных Штатах проблему автогигантов планируют решать на уровне советника президента по нацбезопасности. По мнению аналитиков, причина всего этого заключается в острой нехватке электронных чипов.

Дело в том, что за 2020 год их производство значительно сократилось. Таким образом, дефицит авто привел к увеличению цен на личный транспорт во всем мире, в том числе в России.

— До карантина подобных проблем не было. Когда прошлой весной стали закрываться различные производства, в том числе автомобильные, спрос на чипы упал, как и на любые комплектующие, — прокомментировал ситуацию партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом он добавил, что основная проблема заключается в том, что для производства микросхем нужны кристаллы, которые надо выращивать около полугода. Он также подчеркнул, что в данном вопросе необходимо учитывать тот факт, что на таких кристаллах специализируется малое число производителей. Как пояснил автоэксперт, на этом рынке существует лишь две крупные компании, которые находятся в Японии и на Тайване, сообщает «Взгляд».

— Поэтому возник большой разрыв в поставках, — добавил Игорь Моржаретто.

По его словам, это бизнес, в который нужно вкладывать серьезные средства, поэтому на данном рынке мало конкурентов.

Он также добавил, что у японского производителя были внутренние проблемы, пока фирма не может выйти на полный объем производства.

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