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Диетолог рассказала, какие факторы влияют на обвисание кожи при похудении
Фото: Pixabay

Диетолог рассказала, какие факторы влияют на обвисание кожи при похудении

Никита Абрамов

Здоровье

Самая распространенная проблема при похудении — обвисание кожи. От каких факторов зависит это явление и как снизить его вероятность, рассказала эндокринолог, диетолог Олеся Гурова.

Врач отметила, что существует несколько факторов, которые могут влиять на обвисание кожи. Среди них возраст, количество килограммов, которое теряет человек, а также то, насколько у него эластичная кожа.

— В некоторых ситуациях невозможно провести профилактику этого процесса абсолютно, особенно если человек теряет вес после операции 50 килограммов, 40 килограммов. Лишняя кожа должна куда-то деваться, и она не может резко сократиться, так как это слишком большая площадь поверхности, — объяснила диетолог.

По словам Гуровой, существует разница между естественным снижением веса и хирургическими процедурами для уменьшения массы тела, которые называются бариатрическими операциями. В последнем случае потеря веса слишком интенсивная, ее никак не остановить, а значит, кожа будет обвисать. Поэтому после подобных процедур следуют операции по удалению излишков кожи, пишет «Звезда».

Диетолог отметила, что если речь идет о естественном снижении веса, то следует сделать упор на то, чтобы процесс проходил плавно. Также на уменьшение обвисания кожи косвенно могут влиять физические нагрузки, заключила врач.

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