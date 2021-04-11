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Максим Фадеев раскрыл свой секрет похудения на 115 килограммов
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Максим Фадеев раскрыл свой секрет похудения на 115 килограммов

Никита Абрамов

Звезды

Продюсер Максим Фадеев заявил, что похудеть его заставило собственное отражение в зеркале. По словам звезды, ему было нужно избавиться от лишних килограмм для улучшения состояния здоровья. В конце концов он сбросил 115 килограммов.

Про себя Фадеев говорит, что он человек с сильной волей.

— Если я внутри решил, что это все, значит, это все, — отмечает звезда.

В экстремальном похудении на 115 килограмм Фадееву помогли душ Шарко, массаж, а также увеличение физических нагрузок. Продюсер занимался на беговом тренажере, а за стенами дома практиковал скандинавскую ходьбу с палками.

— Я в прошлом — профессиональный спортсмен. Я плаваю километров пять. Обязательно приседаю сто раз в день, — рассказал Максим, но уточнил, что приседает не сразу 100 раз, а делает несколько подходов по десять раз.

Также похудеть ему помогло отсутствие стресса. В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» Фадеев отметил, что планирует сбросить еще 20 килограммов.

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Максим Фадеевбыстрое похудениездоровье
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