Свыше десяти пожарных депо построят в Новой Москве до конца 2023 года

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Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Более десяти пожарных депо построят в Новой Москве к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Приоритетным направлением для властей Москвы являются вопросы безопасности и сохранения здоровья граждан. В частности, продолжается активное возведение новых объектов пожарной безопасности, — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что недавно было окончено строительство пожарного депо, рассчитанного на четыре машины в поселении Роговском. При этом до конца 2021 года новые пожарные депо появятся в Вороновском и Краснопахорском поселениях, отмечает РИАМО.

Как уточнил Андрей Бочкарев, всего до декабря 2023 года в Новой Москве появятся 12 пожарных депо.

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