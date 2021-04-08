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Пожарное депо с тренировочной башней построили в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пожарное депо с тренировочной башней построили в Новой Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Строительство пожарного депо с тренировочной башней и скалодромом завершилось в ТиНАО на территории поселения Роговское. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора в четверг, 8 апреля.

— Завершено строительство пожарного депо на четыре машиноместа в Роговском поселении. Объект возводится в поселении Рогово за счет города, — рассказали в ведомстве.

Помимо стандартных для такого рода депо помещений, в этом также разместили учебно-тренировочную башню со скалодромом. Она необходима для отработки действий при пожаре, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о строительстве школы с детским садом на 800 мест в поселении Щаповском.

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ТиНАОстроительствопожарное депо
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