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«Копию никто делать не собирается»: отец Юлии Началовой оценил творческий потенциал внучки
Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

«Копию никто делать не собирается»: отец Юлии Началовой оценил творческий потенциал внучки

Руслан Давлетшин

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У дочери Юлии Началовой Веры будет своя творческая судьба, и копию матери из нее делать никто не собирается. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил отец скончавшейся в позапрошлом году артистки, музыкальный продюсер и композитор Виктор Началов.

— Мнение о том, что из нашей внучки собираются сделать копию матери, ошибочно. Вера — это Вера, и как у нее все сложится, мы посмотрим. Жизнь покажет. Человек она, безусловно, творческий. И, конечно же, они с матерью похожи и внешне, и тембром голоса. Они же родные люди, — сказал он.

Ранее в соцсетях появился видеофрагмент из передачи «Модный приговор», в котором выступала Вера Алдонина. Пользователи предположили, что бабушка и дедушка якобы усиленно ваяют из внучки копию дочери.

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Шоу-бизнесдочь Юлии НачаловойЮлия Началова
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