«Неожиданно подкрался»: Брухунова показала «испорченный» Петросяном снимок

Фото: Youtube / Красный квадрат

Татьяна Брухунова, жена и помощница юмориста Евгения Петросяна, поделилась с подписчиками новой фотографией. Она в шутку пожаловалась, что хотела сделать красивое фото, но его «испортили».

На снимке Брухунова позирует в длинном пальто зеленого цвета, сидя на кресле в зрительном зале театра. Сзади в кадре оказался Петросян, который пытался к ней «подкрасться».

— Тот случай, когда хотела сделать красивое фото, но кое-кто решил иначе, — подписала снимок Татьяна.

Поклонники положительно отреагировали на публикацию.

«Люблю непостановочные фото, в них жизнь!»; «Так даже лучше, настоящие, живые эмоции»; «Как же вы похожи!»; «Неожиданно подкрался. А фото классное!» — написали фолловеры в комментариях под постом Брухуновой в ее Instagram-аккаунте.

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