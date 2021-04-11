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Вооруженный мужчина забаррикадировался в номере отеля на Гавайях
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Вооруженный мужчина забаррикадировался в номере отеля на Гавайях

Анастасия Волоснова

Происшествия

Неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в номере гостиницы в городе Гонолулу в штате Гавайи. Об этом сообщает телеканал KITV со ссылкой на правоохранительные органы и отель.

Инцидент произошел в 17:40 по местному времени (06:40 мск) в воскресенье, 11 апреля. Мужчина забаррикадировался в комнате на четвертом этаже отеля и пять раз выстрелил через дверь своего номера. Подозреваемый находится в номере один.

Полиция оперативно прибыла на место и эвакуировала постояльцев и персонал гостиницы. Уточняется, что в результате стрельбы никто не пострадал.

— Сегодня вечером человек с огнестрельным оружием забаррикадировался в одном из номеров гостиницы Kahala. Наша охрана и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с прилежащей территории, все находятся в укрытии, — заявили в гостинице Kahala Hotel & Resort.

Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с вооруженным мужчиной. По предварительным данным, он может быть военнослужащим.

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