Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

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Трое россиян, пострадавших в аварии с автобусом в Турции, остаются в больнице, но их жизни ничего не угрожает. Об этом рассказали в посольстве России в Анкаре.

Авария с автобусом произошла около 09:30 в субботу, 10 апреля, на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Турции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 26 россиян. В посольстве отметили, что в больнице находятся только трое граждан России, жизни которых ничего не угрожает. Всем пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь.

В ближайшее время пострадавших планируют перевезти в Анталью, где туристы отдыхали. Уточняется, что транспортировкой будет заниматься туроператор.

— Сотрудники посольства России в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП, — подчеркнули в посольстве.

В ведомстве отметили, что власти занимаются оформлением документов для перевозки тела погибшей в результате аварии россиянки на родину, пишет РИА Новости.

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