Чудом выжили: брат пострадавшего в ДТП на турецком курорте россиянина рассказал, как спасали людей

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В Турции утром 10 апреля попал в аварию автобус с российскими туристами. ДТП произошло на трассе Конья — Аксарай в 9 часов 30 минут по московскому времени. В салоне находились 32 россиянина, 26 из них пострадали, одна женщина погибла. Как сообщили в Генконсульстве РФ, причиной происшествия стали обледеневшие дороги, из-за чего водитель не справился с управлением. «Вечерняя Москва» пообщалась с родными пострадавших и узнала подробности случившегося.

Детали

В семь часов утра по московскому времени на этой же дороге произошла аналогичная авария, в ней пострадали 13 человек, все — местные туристы.

Спустя два с половиной часа на 30-м километре трассы произошло второе ДТП — перевернулся автобус с российскими туристами, следовавший из Антальи в Каппадокию. Водитель не справился с управлением из-за обледеневшей дороги. Как сообщили в Ростуризме, в результате аварии трое россиян были госпитализированы, одна женщина погибла.

Пережили настоящий шок

Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» брат Алексея — одного из российских туристов, пострадавших в аварии, —всех, кто получил травмы, сразу госпитализировали в ближайшие медучреждения населенных пунктов Сельчук и Конья.

— На место приехали медики и спасатели, они начали всех выводить из автобуса. Лешу доставили в больницу в Конье. Он рассказывал, что спасателям пришлось молотком разбить лобовое стекло, чтобы люди имели возможность покинуть салон, так как выход был заблокирован. Еще и погода подвела, очень холодно и ветрено было, — сообщил собеседник «ВМ».

Кто-то смог выбраться самостоятельно, другим понадобилась помощь.

— У брата серьезные ссадины и раны, перелом руки. Пока не связывался и не смогу уточнить, как сейчас его состояние. Все, кто уцелел, пережили настоящий шок, у многих раны на лице, весь салон окровавлен. Люди чудом выжили. Некоторые после перевязки отправились в отель, всех остальных после выписки тоже отправят туда.

Ранее турецкий портал Hurriyet сообщил, что в перевернувшемся автобусе погибла 43-летняя россиянка, уроженка Республики Хакасия Елена Автайкина. По информации источника, пассажирка от полученных травм скончалась прямо на месте происшествия. Как передают СМИ, у женщины остались двое детей и супруг. В день трагедии муж Елены был с ней на отдыхе. Он остался жив, но находится в шоковом состоянии. Позже глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что семья погибшей получит помощь от властей.

На место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия прибыли сотрудники посольства РФ в Анкаре.

Как сообщает «РИА Новости», россияне, которым не понадобилась медицинская помощь, были направлены в один из отелей Коньи. После расследования обстоятельств ЧП они выедут в гостиницы по месту отдыха.

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