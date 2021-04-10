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Власти Хакасии окажут помощь семье женщины, погибшей в результате ДТП в Турции
Фото: youtube.com/112NHN

Власти Хакасии окажут помощь семье женщины, погибшей в результате ДТП в Турции

Иван Юминов

Происшествия

Семья погибшей женщины в ДТП в Турции получит помощь от властей Хакасии. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в субботу, 10 апреля.

— В автобусе, который перевернулся в Турции, погибла жительница Хакасии... Республика окажет родственникам погибшей всю необходимую поддержку, — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Коновалов также выразил соболезнования в связи с происшествием.

Ранее сообщалось о том, что дипломаты РФ находятся в контакте с властями Антальи после ДТП.

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ХакасияДТПТурция
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