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Космический фестиваль открылся в подмосковном Королеве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Космический фестиваль открылся в подмосковном Королеве

Елена Фролова

Общество

Открытие Космического фестиваля состоялось в подмосковном Королеве 10 апреля. Во время праздничного мероприятия глава города Александр Ходырев совместно с депутатами Госдумы РФ и Героем России Олегом Кононенко поздравил жителей с наступающим Днем космонавтики.

— Поздравляю всех жителей Королева с наступающим 60-летием первого полета человека в космос. Королев — город космической славы, отсюда началась славная история покорения космоса не только нашей страны, но и всего мира. Это великое событие, и отмечать мы его будем всю неделю. Даем старт Космическому фестивалю, — заявил Александр Ходырев.

На Центральной площади желающие посетили центр Технологического университета, где они узнали, например, как устроен скафандр. Кроме того, взрослые и дети попробовали свои силы на симуляторе полета на параплане и посмотрели, как работают 3D-принтер и лазерная гравировка, отмечает РИАМО. Тем временем, в сквере микрорайона Юбилейный горожане угощались блюдами фуд-траков. До конца дня на городских площадках проходили концерты и мастер-классы.

Кроме того, уточняется, что одним из знаковых событий открытия фестиваля стал парад космических колясок. В нем приняли участие городские детские сады. Помимо этого, в Королеве состоялся велопарад.

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