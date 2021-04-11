Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Машины столкнулись в воскресенье, 11 апреля, на 45-м километре внутренней стороны автодороги. Из-за аварии на участке свободны только две полосы.

Движение на МКАД в районе аварии затруднено на пять километров, уточнили в ведомстве.

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