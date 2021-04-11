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Свыше трех тысяч домов подключили к газу в Подмосковье за первый квартал года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свыше трех тысяч домов подключили к газу в Подмосковье за первый квартал года

Елена Фролова

Общество

Более трех тысяч домов были газифицированы в Подмосковье за первый квартал 2021 года. Работы провело государственное унитарное предприятие Московской области «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Протяженность новых газопроводов составила 38 километров. Для того чтобы подключить дом к газу, владельцу необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Далее ему следует подписать и оплатить договор, а также выполнить условия, которые требуются для возведения газопровода.

Подать заявку можно не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании и зайти в личный кабинет. Договор также можно подписать дистанционно. Для этого на номер заявителя будет отправлен специальный индивидуальный SMS-код, отмечает РИАМО.

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