Свыше трех тысяч домов подключили к газу в Подмосковье за первый квартал года

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Более трех тысяч домов были газифицированы в Подмосковье за первый квартал 2021 года. Работы провело государственное унитарное предприятие Московской области «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Протяженность новых газопроводов составила 38 километров. Для того чтобы подключить дом к газу, владельцу необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Далее ему следует подписать и оплатить договор, а также выполнить условия, которые требуются для возведения газопровода.

Подать заявку можно не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании и зайти в личный кабинет. Договор также можно подписать дистанционно. Для этого на номер заявителя будет отправлен специальный индивидуальный SMS-код, отмечает РИАМО.

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