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Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение на МКАД восстановили после аварии с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Четыре машины столкнулись в воскресенье, 11 апреля, на 45-м километре внутренней стороны автодороги. Из-за аварии на участке МКАД были свободны только две полосы, а движение оказалось затруднено на протяжении пяти километров.

В настоящее время движение на автодороге восстановлено, уточнили в ведомстве.

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