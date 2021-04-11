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Движение на МКАД восстановили после аварии с участием четырех автомобилей
Фото: АГН Москва

Движение на МКАД восстановили после аварии с участием четырех автомобилей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение на МКАД восстановили после аварии с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Четыре машины столкнулись в воскресенье, 11 апреля, на 45-м километре внутренней стороны автодороги. Из-за аварии на участке МКАД были свободны только две полосы, а движение оказалось затруднено на протяжении пяти километров.

В настоящее время движение на автодороге восстановлено, уточнили в ведомстве.

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