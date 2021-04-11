Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, чем запомнится апрель 2021 года знакам зодиака
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, чем запомнится апрель 2021 года знакам зодиака

Никита Абрамов

Общество

Апрель — середина весны. Время хорошего настроения, теплой погоды и позитивных свершений. О том, чем запомнится апрель каждому из знаков зодиакального круга, рассказал победитель шоу «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Близкие люди окружат Овнов теплом, любовью и заботой. Особенно приятными будут сюрпризы и подарки, начиная от спонтанных походов в театр, и заканчивая билетами в путешествие.

— Апрель запомнится Овнам яркими вспышками эмоций, — подчеркнул экстрасенс.

Телец

В начале апреля Тельцы ощутят легкость во всем. Она придаст необходимый приток сил, который нужен, как никогда. Экстрасенс отмечает, что месяц пройдет под лозунгом «все новое!». Экстрасенс также отметил, что представителей знака наконец-то ждет заслуженная награда.

Близнецы

Не стоит распылять свои усилия по мелочам. Рекомендуется сосредоточиться на одной цели — в таком случае все задуманное получится. Также следует уделить время романтическим отношениям.

Рак

Представители данного знака зодиака освободятся от чего-то навязчивого. Во второй половине месяца рекомендуется кардинально поменять что-либо в своей жизни.

Лев

Не стоит пугаться ощущению нависшей паузы. Львы привычны к бурному потоку дел, но иногда стоит остановиться и оценить происходящее.

Дева

Вполне возможно, что придет некое разочарование в рабочих отношениях. На любовном фронте наступит понимание. Месяц крайне благоволит к откровенным разговорам.

Весы

Рекомендуется избегать крупных трат. В начале месяца кому-то из вашего окружения может понадобиться забота. Не стоит игнорировать, так как вторая половина месяца щедро вас за это наградит.

Скорпион

В жизнь стабильных Скорпионов могут прийти перемены. Не стоит им сопротивляться, а лучше пустить все по течению. Рекомендуется уделить больше времени своему настроению.

Стрелец

У Стрельцов в апреле будут присутствовать некие риски, которые они, впрочем, хорошо осознают. Середина осени дает хороший шанс понять свои ошибки и извиниться.

Козерог

Представителям этого знака зодиака советуется больше разговаривать с родными людьми. Это поможет решить многие проблемы в жизни.

Водолей

Рекомендуется сохранить баланс между отдыхом и работой. Иначе на смену позитиву может прийти ощущение внутренней пустоты. Также следует отправиться в небольшое путешествие.

Рыбы

Несмотря на напряженное начало месяца, середина будет благоволить выплескам эмоций. Обязательно стоит заставить сделать себя то, что вы давно хотели, пишет StarHit.

Читайте также: Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака

гороскопыастрологияМехди Эбрагими Вафа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в