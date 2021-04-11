Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, чем запомнится апрель 2021 года знакам зодиака

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Апрель — середина весны. Время хорошего настроения, теплой погоды и позитивных свершений. О том, чем запомнится апрель каждому из знаков зодиакального круга, рассказал победитель шоу «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Близкие люди окружат Овнов теплом, любовью и заботой. Особенно приятными будут сюрпризы и подарки, начиная от спонтанных походов в театр, и заканчивая билетами в путешествие.

— Апрель запомнится Овнам яркими вспышками эмоций, — подчеркнул экстрасенс.

Телец

В начале апреля Тельцы ощутят легкость во всем. Она придаст необходимый приток сил, который нужен, как никогда. Экстрасенс отмечает, что месяц пройдет под лозунгом «все новое!». Экстрасенс также отметил, что представителей знака наконец-то ждет заслуженная награда.

Близнецы

Не стоит распылять свои усилия по мелочам. Рекомендуется сосредоточиться на одной цели — в таком случае все задуманное получится. Также следует уделить время романтическим отношениям.

Рак

Представители данного знака зодиака освободятся от чего-то навязчивого. Во второй половине месяца рекомендуется кардинально поменять что-либо в своей жизни.

Лев

Не стоит пугаться ощущению нависшей паузы. Львы привычны к бурному потоку дел, но иногда стоит остановиться и оценить происходящее.

Дева

Вполне возможно, что придет некое разочарование в рабочих отношениях. На любовном фронте наступит понимание. Месяц крайне благоволит к откровенным разговорам.

Весы

Рекомендуется избегать крупных трат. В начале месяца кому-то из вашего окружения может понадобиться забота. Не стоит игнорировать, так как вторая половина месяца щедро вас за это наградит.

Скорпион

В жизнь стабильных Скорпионов могут прийти перемены. Не стоит им сопротивляться, а лучше пустить все по течению. Рекомендуется уделить больше времени своему настроению.

Стрелец

У Стрельцов в апреле будут присутствовать некие риски, которые они, впрочем, хорошо осознают. Середина осени дает хороший шанс понять свои ошибки и извиниться.

Козерог

Представителям этого знака зодиака советуется больше разговаривать с родными людьми. Это поможет решить многие проблемы в жизни.

Водолей

Рекомендуется сохранить баланс между отдыхом и работой. Иначе на смену позитиву может прийти ощущение внутренней пустоты. Также следует отправиться в небольшое путешествие.

Рыбы

Несмотря на напряженное начало месяца, середина будет благоволить выплескам эмоций. Обязательно стоит заставить сделать себя то, что вы давно хотели, пишет StarHit.

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