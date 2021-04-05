Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака

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Не всем дано быть отличными мужьями, убеждены астрологи. По мнению экспертов, представители пяти знаков зодиака не смогут быть достойными супругами.

Скорпионы

Мужчины-Скорпионы нетерпимы к чужим недостаткам и крайне упрямы. Своими манипуляциями они способны заставить выполнять свою супругу то, что нужно им. Эти качества вкупе с ревностью никак не подходят для счастливой семейной жизни.

Близнецы

Переменчивое настроение Близнецов — не самая подходящая черта для мужа. Они быстро влюбляются, однако чувства не остаются с ними надолго, из-за чего они часто решаются на измены.

Водолеи

Представители этого знака зодиака те еще собственники. Они стараются оградить свою вторую половинку не только от контактов с мужчинами, но и с подругами. Это происходит, потому что им нужно целиком и полностью получить внимание своей благоверной.

Львы

Мужчины-Львы часто могут не слушать свою жену, не обращать на нее внимания, не помогать с делами и не входить в ее положение. Проявляя такое отношение, в ответ они тем не менее ждут восхищения от своих супруг.

Овны

Многие проблемы Овнов происходят от их невнимательности и рассеянности. От них не дождешься помощи по дому, они не ценят хорошего отношения к себе и усилий своей супруги. Помимо этого, они способны очень сильно уколоть любимого человека, пишет «Космо».

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