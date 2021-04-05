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Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака
Фото: www.sxc.hu

Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака

Никита Абрамов

Общество

Не всем дано быть отличными мужьями, убеждены астрологи. По мнению экспертов, представители пяти знаков зодиака не смогут быть достойными супругами.

Скорпионы

Мужчины-Скорпионы нетерпимы к чужим недостаткам и крайне упрямы. Своими манипуляциями они способны заставить выполнять свою супругу то, что нужно им. Эти качества вкупе с ревностью никак не подходят для счастливой семейной жизни.

Близнецы

Переменчивое настроение Близнецов — не самая подходящая черта для мужа. Они быстро влюбляются, однако чувства не остаются с ними надолго, из-за чего они часто решаются на измены.

Водолеи

Представители этого знака зодиака те еще собственники. Они стараются оградить свою вторую половинку не только от контактов с мужчинами, но и с подругами. Это происходит, потому что им нужно целиком и полностью получить внимание своей благоверной.

Львы

Мужчины-Львы часто могут не слушать свою жену, не обращать на нее внимания, не помогать с делами и не входить в ее положение. Проявляя такое отношение, в ответ они тем не менее ждут восхищения от своих супруг.

Овны

Многие проблемы Овнов происходят от их невнимательности и рассеянности. От них не дождешься помощи по дому, они не ценят хорошего отношения к себе и усилий своей супруги. Помимо этого, они способны очень сильно уколоть любимого человека, пишет «Космо».

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астрологиясупругмуж и жена
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