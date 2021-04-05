Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака сильных женщин

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Женщины уже давно перестали считать себя слабым полом. Они все чаще берут на себя ответственность не только за свою безопасность, но и за благополучие всей семьи. В связи с этим психолог, астролог и экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа составил рейтинг гороскопов сильных женщин.

Пятое место. Женщины-Овны очень ответственны и часто способны на настоящий подвиг. В ситуациях, когда от этого знака требуется самоотдача, женщина всегда преуспевает и добивается успеха.

Четвертое место. Лев — это знак, отличающийся мощной энергетикой. Женщины-Львы настойчивы и целеустремлены. Они выделяются невероятной работоспособностью, которая придает им уверенности в себе. Представительницы этого созвездия всегда могут постоять за себя.

Третье место. Женщины-Тельцы способны бороться и отстаивать интересы близких людей, даже если они ощущают внутреннюю неуверенность. Особенно это качество характера проявляется, когда дело касается их любимых. На женщину-Тельца всегда можно положиться и быть уверенным, что она не подведет.

Второе место. Весы по праву считаются самым сбалансированным знаком. Именно эта сбалансированность в сочетании с рассудительностью и сдержанностью делает женщин, родившихся под этим знаком, сильными. Кроме того, женщины-Весы отличаются мудростью и проницательной интуицией.

Первое место. По истине стальным характером обладают женщины-Скорпионы. Судьба часто проверяет их на прочность, поэтому они ко всему готовы. Несмотря на ранимость, этому знаку также свойственна и самоотверженность, а судьбы женщин-Скорпионов порой поражают своей необычностью, написал Эбрагими Вафа на своей странице в Instagram.

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