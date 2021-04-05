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Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака сильных женщин
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака сильных женщин

Илья Ашуров

Общество

Женщины уже давно перестали считать себя слабым полом. Они все чаще берут на себя ответственность не только за свою безопасность, но и за благополучие всей семьи. В связи с этим психолог, астролог и экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа составил рейтинг гороскопов сильных женщин.

Пятое место. Женщины-Овны очень ответственны и часто способны на настоящий подвиг. В ситуациях, когда от этого знака требуется самоотдача, женщина всегда преуспевает и добивается успеха.

Четвертое место. Лев — это знак, отличающийся мощной энергетикой. Женщины-Львы настойчивы и целеустремлены. Они выделяются невероятной работоспособностью, которая придает им уверенности в себе. Представительницы этого созвездия всегда могут постоять за себя.

Третье место. Женщины-Тельцы способны бороться и отстаивать интересы близких людей, даже если они ощущают внутреннюю неуверенность. Особенно это качество характера проявляется, когда дело касается их любимых. На женщину-Тельца всегда можно положиться и быть уверенным, что она не подведет.

Второе место. Весы по праву считаются самым сбалансированным знаком. Именно эта сбалансированность в сочетании с рассудительностью и сдержанностью делает женщин, родившихся под этим знаком, сильными. Кроме того, женщины-Весы отличаются мудростью и проницательной интуицией.

Первое место. По истине стальным характером обладают женщины-Скорпионы. Судьба часто проверяет их на прочность, поэтому они ко всему готовы. Несмотря на ранимость, этому знаку также свойственна и самоотверженность, а судьбы женщин-Скорпионов порой поражают своей необычностью, написал Эбрагими Вафа на своей странице в Instagram.

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