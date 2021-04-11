«Легко потерять»: Королева рассказала о самом важном в отношениях с супругом

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

Российская певица Наташа Королева рассказала, что для нее важно в отношениях с ее супругом, артистом Сергеем Глушко, больше известным как Тарзан.

По словам певицы, оказалось, что самое главное в семье — это доверие.

— В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и также легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять, — рассказала Королева.

Артистка отметила в эфире телепередачи «Ты не поверишь!», что на данный момент в первую очередь она старается помогать своему сыну Архипу.

Читайте также: СМИ: Полиция задержала подозреваемую в краже драгоценностей у Наташи Королевой