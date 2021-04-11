«Чудесная»: Наталья Подольская опубликовала необычный семейный снимок
Участница телепроекта «Фабрика звезд-5», певица Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками необычным атмосферным семейным снимком.
На фотографии Подольская запечатлена со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым — младшим и сыном Артемием. Также на руках она держит второго ребенка, Ивана.
— Моя семья, — лаконично подписала фото Наталья.
Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию.
«Классное фото — атмосферное»; «Прекрасная семья!»; «Чудесная»; «Вы замечательные»; «Счастья вам и радости»; «Какая-то необыкновенная фотография»; «Приятно смотреть, когда счастливы вместе!», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Подольской.
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