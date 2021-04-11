«Чудесная»: Наталья Подольская опубликовала необычный семейный снимок

Владимир Пресняков и Наталья Подольская / Фото: Пресс-служба Дорожного радио

Участница телепроекта «Фабрика звезд-5», певица Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками необычным атмосферным семейным снимком.

На фотографии Подольская запечатлена со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым — младшим и сыном Артемием. Также на руках она держит второго ребенка, Ивана.

— Моя семья, — лаконично подписала фото Наталья.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию.

«Классное фото — атмосферное»; «Прекрасная семья!»; «Чудесная»; «Вы замечательные»; «Счастья вам и радости»; «Какая-то необыкновенная фотография»; «Приятно смотреть, когда счастливы вместе!», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Подольской.

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