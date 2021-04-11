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Невролог объяснила связь между плохим обонянием и болезнью Паркинсона
Фото: Pexels

Невролог объяснила связь между плохим обонянием и болезнью Паркинсона

Никита Абрамов

Здоровье

Нарушение обоняния может сигнализировать о развитии у человека болезни Паркинсона. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения столичной больницы № 52 Вера Пшеничникова.

Невролог подчеркнула, что первые признаки дрожательного паралича появляются задолго до наступления тремора. Врач призывает не игнорировать плохую работу органов обоняния.

— Считается, что все начинается с моторных форм, когда трясется одна рука. На самом деле заболевание начинается за десять лет, иногда за 20 лет. Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают, и начинается он с нарушения обоняния. Болезнь Паркинсона — это системная болезнь головного мозга. Начинается с нарушения обоняния, сна, снижения работоспособности, — рассказала Пшеничникова.

Она отметила, что симптоматика может наблюдаться на протяжении нескольких лет., во время которых больной может испытывать тяжесть в плечах. Такие пациенты наблюдаются у неврологов и лечатся от остеохондроза. По мнению Пшеничниковой, перечисленные признаки указывают на болезнь Паркинсона.

Также врач заявила, что люди жалуются на обоняние, тремор руки, а также ощущение, что «кто-то сидит на плечах». Специалист отметила, что лучшим способом предотвращения Паркинсона считается физкультура или танцы, пишет «Говорит Москва».

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заболеванияболезнь Паркинсонапотеря обоняния
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