Диетолог Соломатина объяснила, почему постная еда не помогает похудеть

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Интерес россиян к постным продуктам по сравнению с минувшим годом вырос на 26 процентов. Так, продажи кокосового и миндального молока в натуральном выражении выросли год к году на 65 процентов и 75 процентов соответственно. При этом многие, заменяя продукты животного происхождения на растительные, стремятся избавиться от нажитых за период карантина килограммов. Однако желание похудеть с помощью постного рациона питания одобряют далеко не все врачи. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, можно ли похудеть с постной диетой и кому она точно не подойдет.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, постная пища исключает возможность насыщать организм животным жирами, которые улучшают все обменные процессы в организме, поддерживают в хорошем состоянии кожу, волосы и внутренние органы. Однако, заменив пищу животного происхождения на растительную, никто не гарантирует, что «у вас появится талия или мгновенно уйдут бока»:

— Многие ошибочно воспринимают пост как диету, забывая, что там очень много ограничений даже в самом приеме пищи. С одной стороны, мы убираем животный жир. Но с другой — у нас остаются растительные жиры и огромное количество углеводов. А углеводы и жиры растительного происхождения значительно калорийнее, чем животные жиры.

По словам собеседницы «ВМ», в период поста при несоблюдении сознательного рациона питания можно даже набрать лишние килограммы:

— Человек, который переходит на постное питание, думает, что его главная цель — не есть животный белок и продукты животного происхождения. Но посмотрите, сколько углеводной пищи можно вкушать. Это каши, картофель, рис, орехи, макароны, фрукты сладкие. И, недополучая животного продукта, кто-то начнет переедать, что поспособствует набору веса.

Эксперт отметила, что сегодня на прилавках торговых рядов можно встретить готовые продукты для постящихся. В них нет животных продуктов, зато имеется высокий гликемический индекс:

— Все мы видели постные тортики, булочки, кексы и иные сладости в магазинах. Их уникальность в том, что изготовлены они без продуктов животного происхождения. Казалось бы, одни лишь только плюсы. Но не нужно забывать, что это сладкие калорийные кондитерские изделия. Более того, когда из таких продуктов убираются животные жиры, то они на вкус менее приятны. Чтобы исправить это, производители добавляют в продукт больше сахара. В результате мы потребляем больше углеводов и о желании похудеть можно тогда забыть.

Чтобы компенсировать отсутствие животного белка, некоторые переходят на белок растительный, в первую очередь орехи и бобовые. Это правильно: но далеко не все, по словам эксперта, помнят, что и в этих продуктах много жиров:

— Среди орехов наименьшая калорийность разве что у фисташек — 560 килокалорий на 100 граммов продукта, а высокая — у грецкого ореха, который содержит примерно 656 килокалорий на 100 граммов. Как видим, много таких продуктов тоже не съешь, если имеется желание сохранить стройность.

Кроме того, ошибочно мнение, что фрукты и овощи максимально безопасны для худеющего:

— Овощи, которые термически обработаны, у них автоматически повышается гликемический индекс. Например, морковь, свекла, картофель. А это означает, что после того же винегрета у вас повысится уровень сахара в крови. Ваш организм быстро насытится, но чувство голода вернется тоже быстро. И ваша рука снова потянется к холодильнику.

Эксперт отметила, что такая схема будет действовать постоянно до тех пор, пока не будет выработан грамотный подход к приему пищи:

— Итак, у вас должно быть полноценное питание с пятиразовым приемом пищи. Каждая порция не должна превышать размер вашей ладони. Перерыв между приемами не должен превышать четыре часа. Еда должна быть разнообразной. Пытайтесь сочетать сырые овощи с крупами, ешьте больше клетчатки и белковой продукции. Вкушайте продукты, которые проще перевариваются организмом, и не забывайте о самоконтроле.

В заключение Соломатина отметила, что такой режим питания не подойдет беременным и кормящим женщинам, детям, подросткам и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

Эксперт порекомендовала обратиться к специалисту, чтобы составить грамотный план потребления пищи.

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