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Тренер ударил 16-летнего московского спортсмена из-за конфликта
Фото: СК РФ

Тренер ударил 16-летнего московского спортсмена из-за конфликта

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

Тренер ударил 16-летнего спортсмена из-за конфликта между ними. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следственного комитета, на востоке Москвы у 16-летнего спортсмена после соревнований произошел конфликт с тренером команды соперников. В ходе ссоры мужчина ударил юношу.

Следственный комитет организовал доследственную проверку, во время которой предстоит установить обстоятельства и причины инцидента, сообщается на сайте ведомства.

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