Неизвестный похитил икону из храма в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Пучково Карта всех событий

В одном из храмов Новой Москвы неизвестный похитил икону и ювелирные изделия. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в храме Казанской иконы Божией матери, расположенном в деревне Пучково (поселение Первомайское).

— 11 апреля в полицию поступила заявка о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ведут розыск подозреваемого.

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