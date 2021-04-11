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Ростуризм сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Фото: Youtube.com/112NHN

Ростуризм сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Илья Ашуров

Происшествия

Трое россиян, пострадавших в ДТП, которое произошло в Турции, находятся в госпитале. Их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в Ростуризме.

— На данный момент в госпитале остаются три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. В госпитале с пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора, обеспечивают перевод и иную необходимую помощь, — приводит текст сообщения ведомства РИА Новости.

Добавляется, что остальные 28 туристов получили несерьезные повреждения. Они уже доставлены в отель после получения необходимой медпомощи. Кроме того, сегодня к ним в отель приедет мобильный магазин, в котором пострадавшие смогут приобрести необходимую одежду за счет туроператора.

Авария с автобусом произошла около 09:30 в субботу, 10 апреля, на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Турции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 26 россиян. В посольстве отметили, что в больнице находятся только трое граждан России, жизни которых ничего не угрожает. Всем пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь.

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Ростуризмтуризм в ТурцииДТП
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