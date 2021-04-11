Московский «Спартак» уступил «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Официальный аккаунт московского Спартака в Twitter

Футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Черкизове и завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45-я). В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления бразильца Лукаса Айртона (45-я).

После этой победы «Локомотив» набрал 46 очков и остался на третьем месте таблицы. «Красно-белые» имеют в своем активе 47 набранных баллов и расположились на второй позиции в таблице.

В следующем матче «Спартак» 18 апреля на своем поле примет «Уфу», а «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с «Ростовом».

Читайте также: Московский «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу