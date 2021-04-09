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Московский «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу
Фото: Twitter / Локомотив

Московский «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу, 9 апреля.

Еще в одном полуфинале сыграют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Матчи запланированы на 21–22 апреля. Финал Кубка России состоится 12 мая.

Напомним, в четвертьфинальной стадии «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:1. ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» — 2:1.

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