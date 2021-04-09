Московский «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу
Московский «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу, 9 апреля.
Еще в одном полуфинале сыграют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Матчи запланированы на 21–22 апреля. Финал Кубка России состоится 12 мая.
Напомним, в четвертьфинальной стадии «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:1. ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» — 2:1.
Читайте также: Большинство волонтеров на чемпионате Европы UEFA 2020 составили женщины