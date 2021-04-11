Московский «Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Локомотивом»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» планирует подать протест в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы судей в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, на «РЖД Арене» и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0.

— Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, чьи слова приводит ТАСС.

ну вроде почти разобрались с трактовками игры рукой - и опять по новой. по освоенным раннее правилам в пользу Спартака не дали два пенальти! может, что-то перед игрой поменяли... pic.twitter.com/nbcMok3iVT — Тимур Журавель (@TimZhur) April 11, 2021

После этой победы «Локомотив» набрал 46 очков и остался на третьем месте таблицы. «Красно-белые» имеют в своем активе 47 набранных баллов и расположились на второй позиции в таблице.

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