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Московский «Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Локомотивом»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Локомотивом»

Сергей Хвостик

Спорт

Московский «Спартак» планирует подать протест в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы судей в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, на «РЖД Арене» и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0.

— Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, чьи слова приводит ТАСС.

После этой победы «Локомотив» набрал 46 очков и остался на третьем месте таблицы. «Красно-белые» имеют в своем активе 47 набранных баллов и расположились на второй позиции в таблице.

Читайте также: Московский «Спартак» уступил «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ

ФК «Спартак»ФК «Локомотив»РПЛ
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