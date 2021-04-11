Ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла в редакции «Вечерней Москвы»

Народный артист России Андрей Житинкин продиктовал текст для участников «Тотального диктанта» в редакции «Вечерней Москвы» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В субботу, 10 апреля, в России и других странах мира состоялась просветительская акция «Тотальный диктант». В столице одной из площадок традиционно стала редакция газеты «Вечерняя Москва».

В этом году автором текста «Тотального диктанта» стал писатель и сценарист Дмитрий Глуховский. Чтобы участники акции лучше поняли суть того, что им предстоит написать под диктовку, Дмитрий Глуховский снял короткометражный фильм по своему произведению.

Текст, написанный для диктанта, рассказывает о судьбе трех поколений женщин из одной семьи. В нем автор затрагивает темы взаимоотношений с родственниками, преемственности поколений, сложности выбора и рассуждает о том, в чем состоит главная ценность жизни.

— Я хотел, чтобы эта история получилась очень человеческой, понятной и созвучной чувствам как можно большего количества людей. Поэтому я решил списать это с истории, происходившей в моей семье. Для меня этот текст очень личный, — рассказал Дмитрий Глуховский в приветствии участникам «Тотального диктанта».

В редакции «Вечерней Москвы» текст диктовал народный артист России, режиссер-постановщик Малого театра Андрей Житинкин. Он впервые выступил в этой роли, однако в акции участвовал и раньше.

— Тогда это была более локальная акция, а сейчас диктант пишут во многих странах мира. В этом году текст диктанта был довольно непростой, — рассказал Андрей Житинкин. — Я испытал колоссальное удовольствие. Я всегда был отличником, учился на одни пятерки. И даже в Театральный институт имени Щукина я поступил с первого раза, хотя многие талантливые абитуриенты не проходят туда именно из-за вступительного сочинения.

Режиссер отметил, что для современных артистов очень важно быть образованными и грамотными.

Заместитель директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева отметила, что коллектив газеты с удовольствием откликнулся на предложение написать «Тотальный диктант» и сохранить многолетнюю традицию участия в этой акции.

— Приятно, что традиция живет. Проверить свои знания и написать диктант в этом году пришли как молодые, так и опытные сотрудники, — сказала Елена Плешивцева.

СПРАВКА

В 2021 году, помимо офлайн-площадок, диктант можно было написать дистанционно. Текст на разных площадках читали на русском и английском языках. В день акции работали 1100 площадок по всему миру. В России диктант написали в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединились 200 городов из 59 стран.

Читайте также: Стартует прием заявок на участие в Книжном фестивале «Красная площадь»