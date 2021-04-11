Установленные по правилам шлагбаумы оградят столичные дворы от несанкционированных парковок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За прошлый год в Москве выявили 120 несанкционированных парковок у жилых домов. В Госинспекции по недвижимости столицы накануне выходных рассказали, куда обращаться жителям при выявлении таких нарушений и почему лучший выход — законно установить шлагбаум во дворе.

Если во дворе оказался несогласованный с жильцами шлагбаум, в таком случае необходимо обратиться в Госинспекцию по недвижимости Москвы. Для борьбы с нелегальными ограждениями и стоянками в городе реализуется проект «Свободный доступ». Он помогает решать проблемы с самозахватом территорий общего пользования и позволяет горожанам через соцсети сообщать инспекторам ведомства о проблемах, а им в свою очередь — оперативно устранять нарушения.

Обратиться к инспектору своего района теперь можно напрямую, отправив ему обращение в соцсети Instagram — найти своего инспектора можно на mos.ru в разделе «Контакты проекта «Свободный доступ». Для этого нужно кратко описать проблему, указать адрес и приложить фото сооружения, свой контактный номер. Специалист в течение трех дней проверит законность установки ограждающего сооружения.

— Проект «Свободный доступ» был запущен в пилотном режиме в июне 2020 года на территории Северо-Восточного административного округа. За это время порядка 60 процентов полученных ведомством обращений были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта нынешнего года проект работает на территории всех 146 районов столицы, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что официальная установка шлагбаумов в столичных дворах стала возможна с 2013 года. Для этого не нужно специальное решение органов власти о предоставлении земельного участка. Жители домов могут совместно принять решение об установке шлагбаумов на въездах во двор и даже получить на их установку субсидию от правительства Москвы из расчета 100 тысяч рублей на один шлагбаум.

СПРАВКА

Для установки шлагбаума нужно провести общее собрание жильцов дома, согласовать его установку в Совете депутатов муниципального округа, обратиться за субсидией в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, получить средства и установить шлагбаум.

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