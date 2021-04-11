Московские девятиклассники в субботу написали тренировочный экзамен по математике

Ученица 9-го класса школы № 627 Анна-Мария Постникова хочет стать архитектором, поэтому экзамен по математике намерена сдать на отлично / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятиклассники столицы в субботу, 10 апреля, написали тренировочный экзамен по математике. «Вечерняя Москва» узнала, с каким настроением школьники идут на это важное для них испытание.

Перед тем как сесть в аудитории, школьники проходят через рамку металлоискателя. Это нужно для того, чтобы никто не пронес смартфон или какую-либо другую технику. У ребят на экзамене с собой должны быть только паспорт и ручка.

— К таким мероприятиям готовимся заранее. Необходимо проверить всю технику на исправность, в каждом классе должны быть часы. Кроме того, все плакаты, на которых есть какие-либо подсказки, должны быть прикрыты. Кстати, благодаря таким тренировкам дети тоже морально готовятся к экзамену. За 3 часа 55 минут они должны выполнить все задания, которые состоят из двух частей. Одна из них — тестовая, а вторая — с развернутыми ответами, — объяснила замдиректора по контролю за качеством образования школы № 627 имени генерала Лелюшенко Людмила Куневская.

По мнению одной из девятиклассниц, отведенного времени вполне достаточно.

— Главное — разбираться в материале и ни на что не отвлекаться. Некоторые задания из второй части мне не всегда даются. Но, думаю, соберусь и справлюсь, — говорит Анна Кокорина.

Ученица 9-го класса Анна-Мария Постникова целый год усиленно занималась, готовясь к экзамену. Поэтому совсем не волновалась.

— Смысла переживать нет. Иначе еще больше накручиваешь себя, а это сейчас не нужно. В будущем хотела бы стать архитектором, поэтому важно этот предмет сдать на отлично, — говорит она.

А вот Даниле Реброву, несмотря на то что он учится в математическом классе, эта наука важна для общего развития.

— Я музыкант и собираюсь поступать в Гнесинку. Но все равно хочется сдать экзамен хорошо, — считает Данила.

В 10 часов каждый получил бланк ответа, и ребята приступили к выполнению заданий. Результаты станут им известны через несколько дней.

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