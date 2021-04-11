Дворовую спортивную площадку в Лосиноостровском районе оснастят дополнительным оборудованием

Глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов (в центре) и житель дома 11 по улице Челюскинская Марат Праздников (крайний справа) обсуждают вопросы благоустройства дворовой территории / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В минувшую субботу, 10 апреля, глава управы Лосиноостровского района столицы Роберто Леонов провел еженедельный обход территории, в ходе которого проинспектировал благоустройство дворов. Вместе с ним на инспекционную проверку вышел корреспондент «Вечерней Москвы».

С руководителем района в традиционном обходе приняли участие заместители главы, начальники участков и жители района.

Первым объектом осмотра стала детская площадка, расположенная во дворе дома по улице Челюскинская, 9. Глава управы, осмотрев игровые элементы, проконтролировал санитарно-техническое состояние площадки и распорядился установить здесь дополнительное освещение: две новые световые опоры.

Активное участие в субботнем обходе всегда принимают жители района, так как это для них отличная возможность пообщаться с главой управы, задать ему интересующие вопросы, внести свои предложения.

Например, житель дома по улице Челюскинская, 9, Алик Багаев выразил благодарность за хорошую спортивную площадку, расположенную во дворе дома, и поинтересовался, не планируется ли ее доукомплектовать.

— Нам очень не хватает возможности поиграть здесь в баскетбол, — говорит Багаев. — Мои дети любят эту игру, да и сам я не прочь в свободное время покидать мяч в корзину. Очень хотелось бы, чтобы такая возможность появилась у поклонников этого вида спорта.

По словам главы управы Роберто Леонова, дополнительное оснащение спортплощадки будет сделано в ближайшее время.

— На прошлой встрече жители дома уже обратились ко мне с предложением установить здесь баскетбольные щиты, — сказал Леонов. — Мы приняли положительное решение по этому вопросу. В настоящее время спортивное оборудование в закупке, а установим мы его этим летом.

В этом году в доме, по решению собрания собственников в рамках программы капитального ремонта жилых домов, была произведена модернизация лифтов.

— Сегодня все восемь лифтовых кабин отремонтированы, — рассказала присутствующим председатель ТСЖ «Таймырская» Виктория Штейнберг. — На смену старым лифтам пришли новые, современные. Жители очень довольны.

Во время обхода глава управы Лосиноостровского района также указал на необходимость установки информационных экранов, на которых для удобства жителей будут размещены важные сообщения от управляющей компании, управы района, а также другая информация.

Глава управы также отметил необходимость проведения на некоторых участках дороги ямочного ремонта, заменить во дворах некоторые скамейки, а также установить новые мусорные контейнеры.

СПРАВКА

В этом году в рамках программы благоустройства в Лосиноостровском районе столицы запланирован большой объем работ. Так, по 18 адресам будет проведено комплексное благоустройство территории. Во дворах будет заменено асфальтовое покрытие, установлено освещение, появятся новые современные детские площадки. Помимо этого, в районе благоустроят детский сад по улице Минусинская, сквер на Оборонной улице и другие объекты.

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