Библиотека «МЭШ» подготовила подборку приложений ко Дню космонавтики

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В библиотеке «Московской электронной школы» можно ознакомится с тематической подборкой занятий ко Дню космонавтики. Уроки подготовили специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета.

Узнать о первом полете человека в космос можно будет на классном часу «Великое событие». Школьники познакомятся не только с фигурой Юрия Гагарина, им также расскажут о других важных персонах в истории космонавтики — о Константине Циолковском и Сергее Королеве.

Учащиеся начальных классов смогут посетить урок Yuri Gagarin по английскому языку. Дети познакомятся с биографией космонавта и улучшат свои знания по иностранному языку.

Математические и логические задачи можно будет решить в приложении «День космонавтики». Детям предложат рассчитать время старта и полета Гагарина, а также другие космические параметры. Кроме того, школьники смогут подготовить макет ракеты в технике оригами.

Для учащихся младших классов подготовили сценарий урока «День космонавтики». Дети будут отгадывать загадки о космосе и решать задачи о Сергее Королеве. Школьникам также покажут ролики с первым полетом человека в космос, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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