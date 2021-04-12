Столичные парки пригласили москвичей на новые экскурсии и спектакли

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Столичные парки, подведомственные Департаменту культуры города, подготовили для москвичей новые бесплатные экскурсии и спектакли. Присоединиться к мероприятиям можно будет с 13 по 18 апреля.

В Таганском парке 17 апреля можно будет увидеть спектакль «Портрет Дориана Грея» по роману Оскара Уайльда, а в Измайловском парке 18 апреля пройдет квест о японских воинах «Наруто». В свою очередь, парк «Фили» предлагает москвичам посмотреть постановку артистов Народного драматического театра «Путешествие в смешное».

На экскурсии «Все тайны усадьбы Воронцово» москвичам расскажут секреты столичного особняка. Мероприятие начнется у ворот Воронцовского парка 18 апреля в 13:00.

Кроме того, жители столицы смогут посетить мероприятия в онлайн-формате. Воронцовский парк подготовил онлайн-лекции об изобретениях Леонардо да Винчи. Москвичи узнают о моделях самолета и парашюта, которые проектировал ученый.

Музей-усадьба «Кусково» приглашает всех желающих на онлайн-прогулку, музей-усадьба «Люблино» подготовил видеолекцию «Росписи во дворце», а программу онлайн-тренировок разработали в парке «Ходынское поле», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичей пригласили принять участие в субботнике в «Парке Дружбы»