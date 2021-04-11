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Москвичей пригласили принять участие в субботнике в «Парке Дружбы»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичей пригласили принять участие в субботнике в «Парке Дружбы»

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, парк Дружбы Карта всех событий

Жителей севера Москвы пригласили принять участие в субботнике, который пройдет в «Парке Дружбы». Об этом в воскресенье, 11 апреля, написали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Единый городской субботник состоится во всех округах столицы 24 апреля. Жители Москвы могут сами выбирать, в уборке какой именно территории принимать участие. В северном округе у москвичей есть возможность навести порядок в «Парке Дружбы», который расположен на границе трех районов: Левобережного, Головинского и Ховрино.

В 2019 году территорию парка благоустроили. В парке посадили почти 350 деревьев, разбили клумбы, обновили площадки вокруг скульптур.

— Здесь появилось все для семейного отдыха: семь детских площадок, зоны для воркаута, площадка для игры в баскетбол летом и катания на коньках зимой, скейт-парк. Недалеко от Фестивальных прудов — беседки со столами и скамейками, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее принять участие в общегородском субботнике москвичей пригласил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Парк Дружбы»Москвасубботник
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