Поезд «Москва-2020» выиграл международную премию в области дизайна

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Поезд «Москва-2020» получил премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн в категории «Поезда и самолеты». Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил департамент транспорта столицы.

— «Москва-2020» стала лучшей и благодаря вам. Именно пассажиры во время голосования выбрали округлую маску поезда с вертикальными фарами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка дизайна поезда велась при сотрудничестве с компанией ItalDesign.

— Ловите самый красивый поезд в мире на Калужско-Рижской и Кольцевой линиях! — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в каждом вагоне поезда установлена автоматическая система обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы. Также поезд на 15 процентов тише предыдущих версий.

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