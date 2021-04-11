Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Поезд «Москва-2020» выиграл международную премию в области дизайна
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Поезд «Москва-2020» выиграл международную премию в области дизайна

Никита Абрамов

Транспорт

Поезд «Москва-2020» получил премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн в категории «Поезда и самолеты». Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил департамент транспорта столицы.

— «Москва-2020» стала лучшей и благодаря вам. Именно пассажиры во время голосования выбрали округлую маску поезда с вертикальными фарами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка дизайна поезда велась при сотрудничестве с компанией ItalDesign.

— Ловите самый красивый поезд в мире на Калужско-Рижской и Кольцевой линиях! — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в каждом вагоне поезда установлена автоматическая система обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы. Также поезд на 15 процентов тише предыдущих версий.

Читайте также: Реконструкция депо «Сокол» обеспечит своевременный запуск движения на БКЛ

Метропоезддизайн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в