Москвичам рассказали о космических разработках промышленности столицы

Разработки столичных предприятий помогли Юрию Гагарину совершить первый полет в космос. Москвичам рассказали, над какими космическими разработками промышленники столицы работают в настоящее время.

В Москве находятся более 40 предприятий космической отрасли, в сфере работают более 30 тысяч человек. Столица выпускает детали ракет, одежду и еду для космонавтов. Для «Востока-1» московские разработчики создали систему энергообеспечения, аппаратуру радиотехнической и других систем управления ракеты-носителя «Восток».

— Созданные 60 лет назад технологии дали рывок, который позволяет стране оставаться мировым космическим лидером и сегодня. Но наши промышленники не стоят на месте: технологический задел, который у них есть, позволяет и сегодня стабильно поставлять для ракетно-космической отрасли новые разработки. Все эти годы они стабильно поставляют для ракетно-космической отрасли новые разработки, — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ключевым столичным предприятием в данной сфере является космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. В центре разработали научно-исследовательскую станцию «Мир», модули Международной космической станции «Звезда» и «Заря».

В Москве также выпускают еду для космонавтов. Столичный завод плавленых сыров «Карат» выпускает сыры, которые направляют на орбиту. А хлеб в виде мини-буханок весом всего 4,5 грамма поставляет космонавтам столичный Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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