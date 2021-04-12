Мастера приступили к укладке нового покрытия на причале Киевский Вокзал в Москве

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Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

На Бережковской набережной в Москве продолжаются работы по замене покрытия причала Киевский Вокзал. К настоящему моменту уже завершен демонтаж старого деревянного настила, закончена зачистка, шлифовка и окраска ограждения. Монтаж обрешетки выполнен на 95 процентов, сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

В ведомстве рассказали, что мастера уже приступили к устройству нового покрытия, площадь которого составит 640 квадратных метров. Оно будет выполнено из древесно-полимерного композита. Предполагается, что ухаживать за таким покрытием будет проще и дешевле: оно не требует окраски и легко чистится.

Кроме того, специалисты уже облагородили территорию поблизости. Ранее, в 2019 году, завершилось благоустройство площади Киевского Вокзала, а также на Дорогомиловской, Киевской и других улицах. На втором этапе работ мастера приступили к облагораживанию Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. Также работы прошли на Украинском бульваре, на 1-й и 2-й Бородинских улицах.

В будущем Украинский бульвар свяжет вокзальную площадь с набережной Тараса Шевченко. Это поможет образовать новый круговой пешеходный маршрут. В этом году будут высажены зеленые насаждения, установлены малые архитектурные формы, будут оборудованы спортивные и детские площадки.

Причалы и набережные столицы также готовятся присоединиться к традиционной системе пассажирской навигации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Причал Киевский Вокзал находится между мостом Богдана Хмельницкого и Бородинским мостом рядом с площадью Киевского Вокзала.

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