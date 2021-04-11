Движение трамваев по Авиационной улице до метро «Сокол» будет восстановлено 12 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

С 12 апреля будет восстановлено движение трамваев по Авиационной улице до метро «Сокол». Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Трамваи будут ходить прежними маршрутами: № 15 — от Таллинской улицы до метро «Сокол»; № 28 — от проспекта Маршала Жукова до метро «Сокол», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что маршрут №28к, который идет от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская», сохранится. А временный автобусный маршрут № 015 прекратит свою работу.

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