Движение поездов на участке метро «Дубровка» — «Волжская» временно приостановят с 1 мая

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Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро будет приостановлено с 1 по 23 мая 2021 года. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в воскресенье, 11 апреля.

Поезда не будут останавливаться на участке из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро Москвы.

— Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы, — говорится в сообщении.

В день участком линии пользуются 92 тысячи пассажиров. Для них будут работать около 200 автобусов КМ. Кроме того, для москвичей спроектируют альтернативные маршруты, а схема движения в районе будет изменена.

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