Аналитики рассказали, как выгодно погасить ипотеку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погасить ипотеку быстро и избежать больших переплат позволит выплачивание части денег досрочно. При этом следует снижать ежемесячный платеж, а не срок займа. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она отметила, что оптимальным сроком ипотеки является семь лет. Она порекомендовала в первую очередь уменьшить платеж по кредиту до комфортного значения. Это позволит снизить риск просрочки при непредвиденных обстоятельствах. При этом эксперт посоветовала продолжать вносить уже привычную сумму и направлять появившуюся дельту на досрочное погашение.

По словам Решетниковой, внедрять этот способ следует с первых месяцев оформления кредита. Это позволит избежать переплат по процентам.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что если за счет большего платежа уменьшить срок кредита, то переплату все равно удастся сократить.

— Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет, и вы можете уменьшить платеж и будете платить не 30 тысяч рублей, а 28 тысяч, но срок тот, который у вас оставался. Или вы можете уменьшить срок, а сумма ежемесячного платежа останется та же самая. У вас так и так получается выгода, вы выбираете, исходя из своих предпочтений, — цитирует эксперта Ura.ru.

Она также напомнила о возможности рефинансировать ипотеку. В настоящее время кредит, который брался под 12 процентов годовых, можно понизить до 8,5 процента.

Читайте также: Время на подумать. Что надо знать о новых правилах использования маткапитала