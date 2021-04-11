Время на подумать. Что надо знать о новых правилах использования маткапитала

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России поменялись правила использования материнского капитала. Согласно новому закону Минтруда, у родителя теперь есть полгода, чтобы принять решение о перенаправлении неиспользованных средств маткапитала не на накопительную пенсию, а на другие расходы. Как это работает и что дает гражданам, выяснила «Вечерняя Москва».

Что изменилось?

Одиннадцатого апреля Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что внесло коррективы в порядок использования маткапитала. В приказе ведомства говорится, что теперь женщины могут в течение шести месяцев со дня возврата неиспользованных средств на счет в Пенсионный фонд самостоятельно решить, куда перенаправить эти деньги. Для этого требуется написать и подать соответствующее заявление.

До этого момента порядок действий того, чтобы мать вновь могла направить средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на иные цели, отсутствовал. При этом, как отмечали власти, за 2020 год показатель случаев, когда родитель отзывал деньги и не тратил их, в денежном эквиваленте превысил 55 миллионов рублей.

Нюансы

Если за полгода родитель не принял решения по неиспользованным или отозванным средствам маткапитала, этот срок можно продлить еще на шесть месяцев с помощью очередного заявления. В противном случае в течение следующих трех месяцев деньги автоматически пойдут в счет накопительной пенсии.

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

«Вынужденная мера»

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова назвала закон вынужденной мерой, поскольку женщины иногда забывают об оставшихся от маткапитала средствах. По мнению собеседницы «ВМ», Минтруд ввел полгода на обдумывание для того, чтобы, с одной стороны, граждане более активно и вдумчиво распоряжались своими деньгами, а с другой, чтобы оставшиеся без внимания средства приносили инвестиционный доход.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Куда можно потратить маткапитал?

Буянова напомнила, что родитель вправе отозвать средства маткапитала, чтобы они поступали не на счет накопительной пенсии, а использовались для прочих трат. К таковым относятся: образование (от детсада до вуза, уточняет Буянова), улучшение жилищных условий, ипотека, строительство или реконструкция садовых участков и дач, а также специальные нужды для детей-инвалидов (оплата услуг сиделки, покупка колясок и т. п.).

Эксперт также обратила внимание, что те родители, которым положен маткапитал, и при этом их доход ниже двух МРОТ на каждого человека в семье, могут расходовать маткапитал частями, но об этом тоже нужно указать в заявлении для ПФР. Подавать документ нужно в течение полугода, добавила юрист.

Маткапитал — кому положена выплата и в каком размере?

С 2020 года право на материнский капитал есть у семей, в которых родился первенец. Сертификат на получение этой меры поддержки предоставляется без необходимости подавать заявление в профильные органы. Его можно оформить в электронном виде после того, как ПФР автоматически (беззаявительно) получит информацию о рождении (усыновлении) ребенка. Затем фонд пришлет электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг.

С 1 января 2021 года размер маткапитала вырос на 3,7 процента: в настоящее время величина выплаты на первого ребенка в семье составляет 483,8 тысячи рублей. На второго ребенка родитель получает 639,4 тысячи рублей.

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