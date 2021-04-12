Шесть новых суперсервисов откроют на портале госуслуг в 2021 году

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Правительство России собирается открыть шесть новых суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на портале появится сервис «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», а также «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Кроме того, на портале запустят раздел «Утрата близкого человека» и раздел «Рождение ребенка».

На портале госуслуг уже открыты семь суперсервисов. Среди них есть «Поступление в вуз онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн» и другие, пишет ТАСС.

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